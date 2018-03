ZOOM Engie bondit de plus de 5% après être repassé dans le vert en 2017

ENGIE

Paris - L'action Engie bondissait de plus de 5% jeudi matin à la Bourse de Paris, soutenue par le retour dans le vert du groupe, qui a publié un solide bénéfice pour 2017.A 10H05 (09H05 GMT), le titre prenait 5,10% à 13,29 euros, dans un marché en hausse de 0,20%.Pour 2017, le groupe publie un résultat net récurrent "au-dessus du consensus" à 2,6 milliards d'euros, "principalement grâce à des dépenses financières et fiscales moins importantes que prévu", ont souligné les analystes de Bryan Garnier.Selon eux, cette publication est également marquée par des perspectives pour 2018 "plus solides que prévu" et, "bonne surprise", un dividende rehaussé à 0,75 euro, contre 0,70 prévu jusqu'ici, ont-ils complété.Le groupe a atteint ses objectifs financiers annuels et a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, contre une perte de 415 millions un an plus tôt, ayant enregistré moins de dépréciations que sur l'exercice précédent.Pour 2017, elles atteignent cependant encore 1,3 milliard d'euros, principalement liées au stockage en France et à des centrales thermiques en Europe.Le résultat net récurrent, qui exclut des éléments exceptionnels, a progressé de 3,4%.La bonne tenue de ces activités a compensé les déboires de l'activité nucléaire en Belgique ou la faiblesse de l'activité hydraulique en France.Confronté au bouleversement du secteur européen de l'énergie, l'ex GDF Suez avait lancé en 2016 un plan de transformation sur trois ans. Le groupe veut se concentrer sur les énergies renouvelables, le gaz, les services énergétiques et les activités à prix régulés ou fixés par contrat, moins risquées que celles exposées aux prix de marché.Pour cette année, le groupe vise un résultat net récurrent compris entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, alors que le consensus se situait autour de 2,38 milliards d'euros, a relevé Bryan Garnier.abx/tq/cj(©AFP / 08 mars 2018 09h31)