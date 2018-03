ZOOM Facebook plonge à nouveau après la confirmation d'une enquête

FACEBOOK

New York - Facebook chutait à nouveau lourdement lundi à Wall Street alors que la Commission fédérale du commerce (FTC) a confirmé l'ouverture d'une enquête contre le réseau social après l'éclatement d'une polémique autour de l'utilisation de données privées.Vers 15H00 GMT, le cours du réseau social baissait de 5,51% à 150,60 dollars dans un marché boursier pourtant en nette hausse, le Dow Jones prenant 1,36% et le Nasdaq 1,16%."La FTC prend très au sérieux les récentes publications de presse s'inquiétant des pratiques de Facebook en matière de protection de la vie privée", a indiqué Tom Pahl, le directeur par intérim du Bureau de protection des consommateurs de l'organisation, cité dans un communiqué."La FTC confirme qu'elle a ouvert une enquête relative à ces pratiques", a-t-il ajouté.Depuis lundi dernier, le cours du réseau social a chuté de 18,6%. Il évolue désormais au plus bas depuis huit mois.Le groupe californien est dans la tempête depuis les révélations il y a plus d'une semaine sur les pratiques de la société Cambridge Analytica (CA), accusée d'avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook et de les avoir utilisées pour peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.Embourbé dans ce scandale, Facebook s'est offert une pleine page de publicité dimanche dans la presse britannique et américaine pour présenter de nouveau ses excuses, et les "regrets" de son patron Mark Zuckerberg.alb/jld/eb(©AFP / 26 mars 2018 15h24)