ZOOM GTT perd plus de 5%, les ventes de la division services déçoivent

Paris (France) - Le titre de GTT, spécialiste des systèmes de transport et de stockage de gaz naturel liquéfié, perdait plus de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris, en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, la répartition suscitant des interrogations.A 10H04 (08H04 GMT), l'action GTT reculait de 5,62% à 52,10 euros, dans un marché en hausse de 0,23%.Le groupe a annoncé jeudi une hausse de son activité de 12,4%, à 64,2 millions d'euros, au premier trimestre et confirmé ses objectifs pour l'année 2018."En apparence, le chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé nos attentes mais la répartition effective (de celui-ci) a différé de nos anticipations", ont souligné dans une note les analystes de Société Générale.Alors que ceux-ci prévoyaient que les redevances comptent pour 55 millions d'euros, et les services pour 4 millions dans les ventes trimestrielles du groupe, les premières ont en réalité pesé pour 61,5 millions d'euros quand le chiffre d'affaires du secteur des services, en repli de 25%, est ressorti à 2,6 millions d'euros sur la période."Pour ce qui est des redevances, les 61,5 millions d'euros peuvent s'expliquer en partie par un nombre de livraisons supérieur aux attentes. Toutefois, nous peinons à comprendre les ventes vraiment faibles du segment des services, en particulier compte tenu de la contribution croissante apportée par Ascenz", dont GTT a acquis 75% du capital en décembre 2017, ont complété les analystes de Société Générale.Selon eux, la faiblesse affichée par ce segment "soulève la question de savoir si cette division va réellement devenir un futur moteur de croissance", ont-ils précisé.Ils rappellent en outre le risque induit par l'enquête menée par le gendarme sud-coréen de la concurrence, la Korea Fair Trade Commission (KFTC), sur le groupe, dont les répercussions sont pour l'heure difficiles à mesurer.Ces incertitudes ont conduit les analystes de Société Générale à abaisser leur recommandation sur le titre à "conserver", contre "acheter" auparavant.jra/ef/pan(©AFP / 13 avril 2018 08h25)