ZOOM Just Eat grimpe après un début d'année meilleur que prévu

JUST EAT PLC

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

Londres - La société de livraison de plats préparés Just Eat brillait mardi matin à la Bourse de Londres après la publication d'une activité plus vive que prévu au premier trimestre sur fond de montée en gamme.Vers 09H00 GMT, le titre du groupe, qui a intégré l'indice vedette britannique fin 2017, prenait 3,46% à 800,60 pence.Ce bond lui permet de repasser dans le vert depuis le début de l'année, alors que l'impact sur ses finances d'importants investissements avait pesé sur le titre en mars.Le groupe, concurrent de Deliveroo et Uber Eats, a fait état mardi matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 49% à 177,4 millions de livres (202 millions d'euros) au cours des trois premiers mois de l'année, soit au-dessus des attentes du marché.Il a bénéficié outre de l'acquisition en janvier de son homologue Hungryhouse et du fait que l'essentiel du week-end de Pâques est tombé en mars cette année au Royaume-Uni.Just Eat a surtout profité du boom du nombre de ses commandes (+32%) et en particulier de l'essor des livraisons de plats à plus grande valeur ajoutée.Le groupe, qui au départ a surtout servi d'intermédiaires entre les clients et des restaurants disposant de service de livraison, investit désormais massivement pour développer son propre réseau de livreurs afin de pouvoir élargir sa gamme de restauration proposée sur son site.Les analystes s'inquiètent toutefois que le groupe ait du mal à concilier croissance des ventes et hausse des marges, compte tenu du coût des investissements nécessaires."Les solides marges dégagées jusqu'à présent vont être difficiles à maintenir au moment où il augmente les dépenses et se concentre sur les services de livraison", note Neil Wilson, analyste chez Markets.com.Mais, selon lui, l'accent mis sur la livraison permet "de couvrir des grandes chaînes de fast food comme KFC, Burger King, etc, qui sont des marchés à conquérir pour la livraison".Just Eat compte dans le même temps grandir à l'international où il est présent en Italie, Espagne, Canada. Il propose ses services également en Australie et en Nouvelle-Zélande, où la concurrence est telle qu'il a dû revoir en baisse la valeur ses activités, ce qui a plombé ses résultats l'an dernier."La concurrence est un autre facteur à prendre compte alors que de nombreux autres acteurs mordent les mollets de Just Eat, sans oublier qu'un grand nombre de restaurants en ont marre des surcoûts associés à l'utilisation de sa plateforme et essaient de lancer leurs propres services en ligne', explique Russ Mould, analyste chez AJ Bell.jbo/pn/php(©AFP / 01 mai 2018 09h34)