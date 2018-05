ZOOM Le secteur de l'énergie bondit avec la hausse du pétrole

EXXONMOBIL

SCHLUMBERGER

CHEVRON

New York - Les valeurs du secteur de l'énergie progressaient fortement à Wall Street mercredi, poussées par une hausse des cours du pétrole au lendemain de l'annonce par Donald Trump de la sortie américaine de l'accord nucléaire iranien.Vers 15H35 GMT, ces valeurs regroupées au sein du S&P 500 avançaient de 2,01%, de loin la plus forte progression des 11 sous-indices sectoriels qui composent l'indice élargi.Cette hausse provenait principalement de la forte progression des cours du brut au lendemain de l'annonce du président américain et du rétablissement de l'intégralité des sanctions ayant précédé cet accord.L'annonce d'une baisse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis dans un rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) soutenait également le marché de l'or noir.Le prix du baril de pétrole WTI coté à New York montait de 2,00 dollar à 71,05 dollars."Considérant que l'Iran exporte aujourd'hui 2,5 millions de barils par jour, un rétablissement de ces sanctions signifierait environ 500.000 barils par jour de moins sur le marché" dans un avenir proche, a indiqué Stewart Glickman, analyste sur le marché de l'énergie pour le cabinet de recherche CFRA.Alors que le marché mondial du brut est selon lui en surcapacité de 3 à 3,5 millions de barils, les courtiers craignent que "moins de pétrole en circulation ne continue à faire monter les prix".Les sociétés américaines liées au marché du pétrole profitaient en conséquence de la hausse des cours car "elle encourage les sociétés d'extraction à réaliser davantage de dépenses d'investissement", ajoute-t-il.Les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron prenaient ainsi respectivement 1,87% et 1,67%, tout comme la société de services pétroliers Schlumberger (+2,20%).De plus, les coupes dans les importations iraniennes devraient davantage toucher le marché européen et faire monter de ce fait plus fortement le cours du Brent, coté à Londres, selon M. Glickman."L'écart entre les prix du Brent et du WTI devrait s'écarter ce qui sera bénéfique aux sociétés américaines de raffinage", selon M. Stewart.alb/jum/nas(©AFP / 09 mai 2018 15h50)