ZOOM Micro Focus s'effondre, plombé par les logiciels de HPE

MICRO FOCUS INTERNATIONAL

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Londres - Le groupe de services informatiques Micro Focus s'effondrait de plus de 50% lundi matin à la Bourse de Londres, en raison de l'intégration plus difficile que prévu de la division de logiciels de l'américain Hewlett Packard Enterprise (HPE).Vers 09H50 GMT, le titre perdait 54,39% à 859,60 pence, tandis que le FTSE-100 lâchait 1,09%.Micro Focus, l'une des rares valeurs technologiques au sein de l'indice vedette britannique, rencontre des difficultés depuis le rachat bouclé en septembre 2017 de la division logiciels de HPE pour 8,8 milliards de dollars.Son directeur général Chris Hsu a présenté sa démission et quitte le groupe avec effet immédiat, a annoncé l'entreprise.Micro Focus fait les frais de l'acquisition de HPE avec des ventes décevantes depuis le début de l'année, contraignant le groupe à réviser à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour son exercice annuel qui s'achèvera fin octobre 2018, attendu en baisse entre 6 et 9%. Il prévoyait jusqu'à présent un recul limité entre 2 et 4%.Micro Focus explique ces faibles performances en raison des effets, qu'il estime temporaires, de la combinaison avec les logiciels de HPE. Il rencontre notamment des problèmes dans la mise en place de son nouveau système informatique et subit le départ de commerciaux."Les résultats du groupe avaient commencé à se lézarder lors des résultats du premier semestre en janvier et l'avertissement du jour confirme que les problèmes se sont aggravés", remarque Russ Mould, analyste chez AJ Bell."Les grosses acquisitions sont par définition risquées quant il s'agit d'intégration. Micro Focus semble avoir sous-estimé ces défis et en souffre désormais", ajoute-t-il.jbo/ys(©AFP / 19 mars 2018 10h06)