ZOOM Objet d'une enquête sur une cryptomonnaie, Overstock chute en Bourse

New York - Le site de ventes en ligne américain Overstock, qui s'est aussi lancé dans diverses activités liées aux cryptomonnaies et à la "blockchain", s'effondrait jeudi à Wall Street après avoir indiqué faire l'objet d'une enquête du gendarme des marchés financiers (SEC).A 14H50 GMT, le titre s'enfonçait de 8,65% à 55,17 dollars à la Bourse de New York, dans un marché en légère baisse.L'entreprise, l'une des premières à avoir accepté des paiements en bitcoin, investit également depuis plusieurs années dans des start-up utilisant le blockchain, la technologie à la base des devises virtuelles.L'une des filiales d'Overstock, tZERO, a également lancé une levée de fonds en cryptomonnaies (Initial Coin Offering ou ICO), qui consiste à créer sa propre monnaie virtuelle, appelée jeton, et à la vendre à des investisseurs payant avec d'autres cryptomonnaies ou avec des devises traditionnelles pour financer son développement.Dans ce cadre, Overstock a dévoilé dans un document boursier diffusé jeudi avoir été informé par la SEC en février du lancement d'une enquête à son encontre.Le régulateur "a demandé à ce que l'entreprise fournisse volontairement certains documents liés à la levée de fonds et aux jetons", est-il écrit.Selon un article du Wall Street Journal publié jeudi et citant des sources proches du dossiers, le gendarme des marchés financiers a envoyé des dizaines de demandes similaires à des entreprises impliquées dans le marché des cryptodevises.La SEC s'interroge notamment sur la légalité des "ICO". Elle a déjà fait valoir que les jetons créés à l'occasion de ces opérations pouvaient être assimilés à des titres d'entreprises et devaient à cet égard être soumis à la régulation en vigueur sur les marchés boursiers.Les "ICO" sont surveillées de près par les régulateurs à travers le globe par crainte de fraude et suscitent un débat sur leur nature même.(©AFP / 01 mars 2018 15h12)