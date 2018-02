ZOOM Rexel près près de 8% grâce à un bon quatrième trimestre

REXEL

EURONEXT

Paris - Le titre distributeur français de matériel électrique Rexel bondissait de près de 8% mercredi matin à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant les performances du groupe au 4e trimestre 2017.A 11H15 (10H15 GMT), l'action de Rexel grimpait de 7,98% à 14,68 euros dans un marché en hausse de 0,67%.Le groupe a signé "une solide performance opérationnelle au quatrième trimestre", ont souligné dans une note les analystes d'Oddo Securities."La croissance organique et la marge d'Ebitda ajustée dépassent nos prévisions ainsi que les estimations du consensus", avec des chiffres qui s'élèvent respectivement à 5,4% et à 4,7% de marge, ont-ils détaillé.La marge s'est affichée "en hausse en Europe et en Asie-Pacifique et est restée stable en Amérique du Nord", ont complété les analystes.Le groupe a également annoncé avoir atteint ses objectifs pour son exercice 2017.Le chiffre d'affaires, de 13,3 milliards d'euros, affiche une hausse de 1,1% (+3,5% en données comparables et à nombre de jours constants), conforme aux objectifs annuels.La progression de 6,1% du bénéfice d'exploitation (Ebita) ajusté, qui a atteint 580,1 millions d'euros, est pour sa part dans le bas de la fourchette d'objectif de 5% à 10%.Par ailleurs, le bénéfice net a reculé de 20% en 2017, à 104,9 millions d'euros. Ce recul est notamment imputable à des éléments non récurrents (écarts d'acquisition dans plusieurs pays, et perte sur des cessions d'actifs), a indiqué Rexel.as/ef/jpr(©AFP / 14 février 2018 10h39)