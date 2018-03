ZOOM Rubis prend plus de 3%, dopé par ses résultats

RUBIS

EURONEXT

Paris - Le groupe français Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers, gagnait plus de 3% vendredi matin à la Bourse de Paris, dopé par un bénéfice net en hausse de 28% en 2017.A 09H21 (08H21 GMT), le titre gagnait 3,56% à 61,15 euros dans un marché stable (+0,04%).Le bénéfice net s'est établi à 266 millions d'euros, contre 208 millions d'euros un an auparavant, a indiqué le groupe dans un communiqué.Le résultat opérationnel courant a également connu une évolution positive, progressant de 23% à 368 millions d'euros pour un chiffre d'affaires, déjà publié, de 3,9 milliards d'euros (+31%)."Ces résultats montrent la beauté de la diversification riche de Rubis, certaines régions sur-performent tandis que d'autres sous-performent, mais avec une solide croissance au niveau du groupe", relèvent les analystes de Berenberg dans une note."Rubis fait partie de nos actions préférées grâce à sa position concurrentielle de qualité (...) ainsi que sa croissance organique ferme, avec peu de dépendance sur les prix du pétrole", poursuivent-ils.Fort de ses résultats, Rubis s'est dit "confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique d'acquisitions".lem/ef/spi(©AFP / 16 mars 2018 08h28)