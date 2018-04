ZOOM: STMicroelectronics prend 5%, soutenu par son chiffre d'affaires au 1T

STMICROELECTRONICS NV

EURONEXT

Paris - Le titre du fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) prenait plus de 5% à la Bourse de Paris mercredi, propulsé par un chiffre d'affaires en hausse de plus de 22% au premier trimestre.A 10H07 (08H07 GMT), l'action gagnait 5,13% à 18,56 euros dans un marché en repli de 0,28%.STMicroelectronics a publié un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars au premier trimestre, conformément à ses prévisions.Il s'agit de "bons résultats pour le premier trimestre, avec des résultats conformes aux attentes et un Ebit (bénéfice d'exploitation, ndlr) un peu supérieur au consensus", observent les analystes de Bryan Garnier dans une note.Dans le détail, le groupe a enregistré une hausse des ventes bien répartie sur tout son catalogue. Les microcontrôleurs et circuits numériques progressent ainsi de 26,6% et les produits analogiques de 26,5%. Le secteur automobile augmente son chiffre d'affaires de 15,4%.Pour le deuxième trimestre, "l'objectif de bénéfice est au-dessus des attentes", remarquent les analystes de Bryan Garnier.lem/pid/esp(©AFP / 25 avril 2018 08h20)