ZOOM Snap chute à Wall Street après des résultats décevants

New York - Le titre de Snap, la maison mère de la messagerie instantanée Snapchat, s'effondrait mercredi à Wall Street où les investisseurs s'inquiétaient des conséquences sur les résultats du groupe de la refonte de l'application présentée fin 2017.Vers 15H15 GMT, l'action chutait de 18,12% à 11,57 dollars dans un marché sans direction. Elle est descendue peu après l'ouverture jusqu'à 10,96 dollars, son plus bas niveau depuis son introduction en Bourse en mars 2017 (à 17 dollars).Le groupe a perdu au premier trimestre 386 millions de dollars, réduisant fortement sa perte par rapport à la même période en 2017.Ajusté par action, la référence à Wall Street, la perte de 17 cents est plus ou moins conforme aux prévisions des analystes.Mais le chiffre d'affaires, même s'il a augmenté de 54% sur un an pour atteindre 231 millions de dollars, est ressorti bien en dessous des attentes (244,48 millions).Le nombre d'utilisateurs actifs chaque jour a aussi augmenté moins que prévu de 15% à 191 millions."La refonte de notre présentation a été défavorable à notre chiffre d'affaires (au premier trimestre) en modifiant le comportement des utilisateurs et en suscitant de l'appréhension chez nos partenaires commerciaux", a commenté le directeur général de l'entreprise Evan Spiegel lors d'une conférence téléphonique après la diffusion des résultats mardi après la clôture.La nouvelle version de Snapchat, lancée en novembre 2017, a de fait été diversement reçue.La star de la téléréalité Kylie Jenner --forte de 25 millions d'abonnés sur Twitter-- avait ainsi expliqué dans un tweet en février ne plus utiliser Snapchat, faisant perdre à la société 1,3 milliard de dollars en valeur boursière ce jour-là.Le directeur financier du groupe, Drew Vollero, a aussi prévenu lors de la conférence téléphonique que la croissance allait ralentir "de façon importante" au deuxième trimestre notamment en raison d'une évolution des prix pour les annonceurs."La monétisation va toujours rester un problème", écrivait récemment dans une note Trip Chowdry, analyste pour Global Equities Research. "Il manque à Snap des données sur ses utilisateurs et le ciblage publicitaire va en conséquence rester compliqué", soulignait-il.La nouvelle version de Snapchat a rendu encore plus difficile la capacité du groupe à gagner de l'argent notamment dans la mesure où elle permet "facilement d'éviter les publicités" et qu'elle propose "des pages différentes pour les amis et les annonceurs", estimait-il aussi.jum/jld/ide(©AFP / 02 mai 2018 15h30)