ZOOM SoftBank bondit sur de nouvelles rumeurs de fusion Sprint/T-Mobile

Tokyo - L'action du géant japonais des télécommunications SoftBank Group s'appréciait fortement mercredi à la Bourse de Tokyo, portée par de nouvelles spéculations sur une fusion de sa filiale américaine de téléphonie mobile Sprint avec son concurrent T-Mobile.Dans la matinée, le titre bondissait de 5,6% à 8.143 yens, tandis que Sprint, détenu à près de 85% par SoftBank, s'était envolé de plus de 17% mardi à New York et T-Mobile, entité de l'allemand Deutsche Telekom, de près de 6%.Les discussions ont repris après l'échec en novembre de précédentes négociations, qui avaient apparemment capoté faute d'accord sur le contrôle du groupe combiné, selon des informations du Wall Street Journal (WSJ) qui cite des sources proches du dossier.Elles en sont "à un stade préliminaire" et "ce que les deux parties envisagent n'est pas clair, et il est possible qu'elles ne parviennent toujours pas à trouver un accord", a rapporté le quotidien des milieux d'affaires américains.Le groupe japonais s'est refusé à tout commentaire."Même si nous n'avons pas trouvé d'accord pour fusionner nos entreprises, nous reconnaissons l'intérêt apporté par un potentiel rapprochement. Toutefois, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il valait mieux continuer d'avancer seul", avait commenté début novembre le PDG de Sprint et membre du conseil d'administration de SoftBank, Marcelo Claure.Quand il avait acquis Sprint en 2013, le PDG de SoftBank Masayoshi Son avait déjà tenté d'unir les deux groupes, mais il s'était heurté à l'hostilité des autorités de la concurrence et avait abandonné l'idée. L'élection à la Maison Blanche du candidat républicain Donald Trump, qui avait promis des assouplissements de réglementation, a relancé l'idée.Un rapprochement entre le troisième opérateur américain (T-Mobile, un total de 70 millions de clients) et le quatrième (Sprint, 60 millions) formerait une compagnie de 130 millions de clients, capable d'affronter la concurrence des deux colosses que sont Verizon et AT&T.anb/mhc/dar(©AFP / 11 avril 2018 01h57)