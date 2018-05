ZOOM Sony décroche de 6% après des prévisions décevantes

SONY

Tokyo - Le titre du fleuron japonais de l'électronique Sony chutait de 6% mardi matin à la Bourse de Tokyo, après avoir dit s'attendre à un recul de ses bénéfices et de ses ventes en 2018/2019.Peu après le début des échanges, l'action Sony perdait 6,07% à 5.072 yens, tout en restant proche de ses niveaux les plus élevés en dix ans.Le groupe, doté d'un nouveau PDG en la personne de Kenichiro Yoshida, qui a succédé début avril à Kazuo Hirai, a annoncé vendredi des bénéfices annuels records après plusieurs années de restructurations, mais ses prévisions ont laissé les investisseurs sur leur faim.Il s'attend pour son exercice 2018/2019 à un recul de 2,2% de son bénéfice net à 480 milliards de yens (3,84 milliards d'euros au cours retenu par Sony) et à une contraction de 2,9% de son chiffre d'affaires à 8.300 milliards de yens.Sony table aussi sur une baisse de 8,8% de son bénéfice opérationnel à 670 milliards de yens.Le groupe a dit prévoir un repli de ses ventes de téléphones, dans la musique, mais aussi de sa console de jeux vidéo PlayStation 4 ou encore de son activité cinématographique.Ces prévisions sont inférieures aux attentes des analystes, le consensus compilé par Bloomberg prévoyant notamment un bénéfice opérationnel d'un peu plus 740 milliards de yens.Le titre était aussi pénalisé mardi par l'abaissement de l'objectif de cours de la banque JP Morgan Chase, revu à 5.200 yens, contre 5.400 yens précédemment, se montrant inquiète par les perspectives des puces pour smartphones (capteurs d'images) fabriquées par le groupe japonais. Si les ventes sont attendues en hausse, le bénéfice opérationnel devrait fortement chuter cette année, d'après les estimations du groupe."Nous pensons que le cours de l'action Sony va suivre les performances des fournisseurs du groupe Apple, qui ont subi une correction significative" du fait d'une demande en baisse pour les smartphones, a souligné la banque dans une note, citée par Bloomberg News.mhc/anb/ole(©AFP / 01 mai 2018 01h40)