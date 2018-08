ZOOM Sony et Nintendo grimpent de 5%, Panasonic dévisse d'autant

PANASONIC CORP.

Tokyo - Les actions des grandes entreprises japonaises qui ont publié mardi leurs résultats trimestriels évoluaient en ordre dispersé mardi matin à l'ouverture de la Bourse de Tokyo, Sony et Nintendo gagnant plus de 5% tandis que Panasonic reculait d'autant.Le premier, fleuron de l'électronique grand public, a relevé son estimation de bénéfice net annuel après avoir dégagé un gain net presque triplé sur un an au premier trimestre, grâce entre autres à son activité de jeux vidéo et services associés, et à un gain exceptionnel découlant d'actions détenues dans Spotify, le prestataire d'écoute de musique en flux (streaming).L'action Sony est montée à 6.143 yens dans les tout premiers échanges, soit un gain de 5,38%.L'autre grand nom des jeux vidéo, Nintendo, qui a aussi publié ses comptes mardi, voyait son titre s'envoler de 5,79% à 38.890 yens dans les premières minutes de transactions.Nintendo a enregistré au 1er trimestre de belles performances avec les jeux pour sa console hybride Switch, ce même si les mois concernés (avril à juin) sont traditionnellement les moins favorables dans ce secteur. Son bénéfice net de la période a révélé une hausse notable de 44% sur un an, à 30,6 milliards de yens (235 millions d'euros).A l'inverse, le géant de l'électronique et électroménager Panasonic semble avoir déçu les attentes des marchés. Son action dévissait mercredi matin de 5% à 1.366 yens.Panasonic s'est pourtant félicité mardi d'une progression de 17,6% de son bénéfice net trimestriel à 57,36 milliards de yens (441 millions d'euros), avec un chiffre d'affaires en augmentation de 7,7% à 2.008,7 milliards de yens. Il a donné peu de détails et a maintenu son estimation de résultat net annuel à 250 milliards de yens.kap/ple(©AFP / 01 août 2018 00h28)