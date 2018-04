ZOOM Sprint chute à Wall Street, des craintes sur sa fusion avec T-Mobile

SPRINT

TIME WARNER INC.

AT&T CORPORATION

New York - Le groupe américain de télécom Sprint a chuté lundi à Wall Street au lendemain de l'annonce d'un accord en vue d'une fusion avec son concurrent T-Mobile, les craintes d'un blocage des autorités de la concurrence étant élevées.L'action Sprint a chuté de 13,69% à 5,61 dollars dans un marché où le Dow Jones a terminé en recul de 0,61% et le Nasdaq de 0,75%.Le titre de T-Mobile a reculé de son côté moins fortement, de 6,22% à 60,51 dollars.Ces deux baisses ont pesé sur le sous-indice des télécoms au sein du S&P 500 qui a perdu 2,66%, la plus forte baisse de l'indice élargi.Après quatre années de discussions interrompues à plusieurs reprises, les groupes de télécom T-Mobile et Sprint ont annoncé dimanche avoir conclu un accord de fusion aux Etats-Unis pour créer un nouveau groupe capable de développer un réseau de téléphonie mobile 5G.Les deux groupes doivent toutefois franchir une étape de poids avant que cette fusion ne soit effective, à savoir l'obtention d'un feu vert des autorités américaines."La probabilité que les autorités réglementaires donnent leur approbation est au mieux à 50% étant donnés les récents obstacles rencontrés par les projets de fusions verticales", entre deux groupes du même secteur mais non directement concurrents, a estimé lundi Angelo Zino, analyste de CFRA Research.Le gouvernement américain a en effet récemment bloqué un projet de fusion à 85 milliards de dollars entre le groupe de médias Time Warner et le géant des télécoms AT&T, dont le sort est actuellement suspendu à la décision d'un tribunal.Le ministère de la Justice craint que cette fusion ne nuise à la concurrence et aux consommateurs.Concernant la fusion entre Sprint et T-Mobile qui sont directement concurrents, "il sera compliqué de prouver qu'avoir moins d'opérateurs sur le marché sera positif pour le consommateur", a ajouté l'analyste de CFRA, cette opération visant à rapprocher les troisième et quatrième opérateurs du pays.Les analystes de Briefing relèvent quant à eux que "passer de quatre opérateurs nationaux à trois pourrait entamer la qualité du service tout en aboutissant à une hausse des prix pour les consommateurs".Interrogé sur la chaîne de télévision financière CNBC, John Legere, le patron de T-Mobile aux Etats-Unis qui dirigera la nouvelle entité, s'est voulu rassurant, en affirmant: "Si vous aimiez la concurrence auparavant, vous allez adorer celle qui se prépare."L'action de T-Mobile a été un peu moins affectée que celle de Sprint lundi, le groupe disposant intrinsèquement de "perspectives plus favorables" selon CFRA.alb/jld/nas(©AFP / 30 avril 2018 21h15)