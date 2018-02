ZOOM Technicolor dévisse de plus de 20% après une année 2017 "particulièrement difficile"

TECHNICOLOR

EURONEXT

NATIXIS

Paris - Le titre du groupe français de services et de technologies pour les médias numériques Technicolor dévissait de plus de 20% jeudi à la Bourse de Paris, plombé par une perte nette multipliée par plus de six en 2017 et une nouvelle révision en baisse de ses objectifs.A 10H13 (09H13 GMT), l'action Technicolor chutait de 20,86% à 2,31 euros, dans un marché en baisse de 0,68%.Le groupe a accusé une perte nette de 173 millions d'euros en 2017, contre 26 millions un an plus tôt, subissant surtout l'effet d'une dépréciation de 113 millions d'euros due à la cession annoncée en décembre de son activité de licences de brevets.Le groupe, tombé dans le rouge en 2016, pense atteindre un plancher en 2018 pour ensuite remonter la pente, mais il a dû se résoudre à réduire pour la deuxième année de suite les objectifs à moyen terme de son plan "Drive 2020", qui date de 2014.Technicolor table désormais sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "supérieur à 350 millions d'euros en 2020", contre un objectif de 680 millions un an plus tôt.Il vise des flux de trésorerie disponible d'"au moins 130 millions d'euros" en 2020, contre 280 millions annoncés précédemment."L'année 2017 a été particulièrement difficile pour Technicolor, qui a cependant démontré la capacité de résistance de ses activités opérationnelles", a souligné le directeur général, Frédéric Rose, cité dans un communiqué.Le groupe avait déjà revu plusieurs fois à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice 2017 à cause de l'impact du prix élevé des cartes mémoires et du fait de la cession de son activité de licences de brevets.Au vu de cette situation difficile, Technicolor a indiqué par ailleurs qu'il ne proposerait pas de dividende à ses actionnaires et a annoncé le départ prévu pour mars 2018 de sa directrice financière, Esther Gaide."Il s'agit d'une publication décevante, repoussant les espoirs d'une reprise à 2019 (le groupe anticipant seulement une stabilisation de son Ebitda en 2018) sans indications sur les conditions de vente de son activité de licences de brevets (un accord définitif est très proche mais non encore conclu)", ont commenté dans une note les analystes de Oddo BHF.Ces résultats "mettent nos prévisions et notre anticipation de prix cible sous forte pression (...) entraînant notre dégradation du titre à +neutre+ contre +acheter+ auparavant", ont-ils complété.De son côté, Natixis a également dégradé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter" auparavant.jra/soe/cj(©AFP / 22 février 2018 09h34)