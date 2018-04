ZOOM Tim finit la semaine sur les chapeaux de roue à Milan

TELECOM ITALIA

Milan - Le titre de Telecom Italia (Tim) a gagné vendredi 6,94% à la Bourse de Milan, à 0,8532 euro, au lendemain de l'annonce de l'entrée de la Caisse italienne des dépôts (CDP) à son capital, où s'affrontent le français Vivendi et le fonds Elliott.La veille, il avait déjà fini en hausse de 5,22%.La CDP a annoncé jeudi son entrée "progressive" dans le capital de Tim à hauteur maximale de 5%."Un tel investissement rentre dans la mission institutionnelle de la CDP pour soutenir des infrastructures stratégiques nationales", a-t-elle expliqué en évoquant "une perspective de période longue".Cette annonce survient dans un contexte compliqué pour l'opérateur italien, sous fond de tensions entre Elliott et Vivendi.Selon les analystes d'Equita, la décision de la CDP représente un "soutien politique à la position prise par Elliott en termes de gouvernance du groupe, trop déséquilibrée en faveur de Vivendi".Les syndicats de Tim ont vu de leur côté "une bonne nouvelle" dans l'entrée de la CDP, qui aura "un rôle de garant de l'intérêt national et de l'intégrité de l'entreprise", alors que celle-ci a présenté un plan prévoyant des milliers de suppressions d'emplois, en particulier via des départs volontaires.La CDP est déjà actionnaire d'Open Fiber, la filiale d'Enel dans la fibre optique, et les observateurs et la presse estiment qu'elle pourrait vouloir créer un unique réseau avec Tim.Le fonds activiste américain Elliott a lancé ces dernières semaines une offensive sur Tim, dénonçant la "mauvaise gestion du conseil contrôlé par Vivendi", principal actionnaire de l'opérateur avec près de 24% du capital.Elliott, qui contrôlerait désormais selon la presse près du 10% de Tim, a réclamé la révocation de six membres du conseil d'administration lors de l'assemblée générale (AG) prévue le 24 avril et leur remplacement par six Italiens.Mais dans ce bras de fer, Vivendi a opté pour des démissions en masse afin de provoquer une autre AG le 4 mai pour redésigner tous les administrateurs.Il a présenté jeudi sa nouvelle liste de dix candidats, dirigée par Amos Genish, le directeur général de Tim.Arnaud de Puyfontaine, président du directoire du groupe français et deuxième sur la liste, est proposé comme président alors qu'il était auparavant président exécutif.La liste compte trois personnes dont Elliott veut la révocation: M. de Puyfontaine, Frédéric Crépin, secrétaire général de Vivendi, et Anna Jones.Lundi se réunira le conseil d'administration de l'opérateur, qui discutera des éventuelles actions à mener au sujet des requêtes déposées par Elliott.Le fonds américain demande l'annulation de l'assemblée du 4 mai, estimant qu'elle sera superflue si un nouveau conseil est élu à la majorité dès le 24 avril.Mais M. Genish a récemment affirmé qu'Elliott ne pourrait "pas empêcher l'assemblée générale du 4 mai, qui fera s'affronter les deux camps projet contre projet".cco/fcc/LyS(©AFP / 06 avril 2018 15h45)