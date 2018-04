ZOOM Ubisoft décolle de plus de 7%, dopé par le lancement de "Far Cry 5"

UBISOFT ENTERTAINMENT

EURONEXT

Paris - Le titre de l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft s'envolait de plus de 7% jeudi matin à la Bourse de Paris, porté par des ventes mondiales de "Far Cry 5" ayant atteint 310 millions de dollars lors de sa première semaine de lancement.A 10H00 (08H00 GMT), l'action Ubisoft bondissait de 7,50% à 71,68 euros, dans un marché en hausse de 1,67%."Far Cry 5" devient "le deuxième meilleur lancement d'un jeu Ubisoft (...) juste derrière +Tom Clancy's The Division+, sur la même période", s'est félicité le groupe dans un communiqué mercredi.Les ventes numériques du dernier opus de la saga d'action, sorti le 27 mars, ont représenté plus de 50% du chiffre d'affaires des ventes, a précisé Ubisoft.Il s'agit par ailleurs, selon le groupe, du "titre le plus rapidement vendu de toute l'histoire de la franchise" Far Cry, avec des ventes "plus de deux fois supérieures à celles réalisées sur +Far Cry 4+", lors de la première semaine de lancement."Nous estimons que cela correspond à 3,8/4,5 millions d'unités vendues pour Far Cry 5 (contre 4,5/5,5 millions d'unités pour +The Division+)", ont commenté dans une note les analystes de Bryan Garnier."Cette bonne nouvelle n'est pas si surprenante. Nous avons déjà indiqué il y a quelques jours que le jeu s'était placé en tête des ventes britanniques pour sa première semaine, en faisant le plus gros lancement au Royaume-Uni en 2018", selon la même source.En décembre dernier, le groupe avait révisé son chiffre d'affaires de l'exercice décalé 2017-2018 à la baisse, à 1,64 milliard d'euros, contre 1,7 milliard initialement prévus, en raison de l'accroissement de la durée de développement de trois jeux, dont "Far Cry 5" qui devait sortir au début de l'année calendaire 2018 et qui verra ses ventes comptabilisées dans le prochain exercice.Les résultats annuels complets du groupe seront publiés le 17 mai.jra/tq/spi(©AFP / 05 avril 2018 08h18)