UBISOFT ENTERTAINMENT

Paris - Le titre de l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft prenait plus de 3% à la Bourse de Paris mardi matin, soutenu par des résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu et la confirmation de ses prévisions pour son exercice en cours 2017/18.A 10H06 (09H06 GMT), l'action gagnait 3,47% à 65,64 euros après avoir dépassé 6% en tout début de séance, dans un marché stable (-0,01%).Les résultats du groupe au troisième trimestre et la confirmation de ses objectifs ne sont "pas une surprise", ont commenté dans une note les analystes de Bryan Garnier.Ils "ont été supérieurs de 3,6% aux prévisions et conformes à notre estimation", ont-ils encore souligné.De plus, selon eux, le groupe a "un profil (...) plus rentable, comblant progressivement l'écart avec ses concurrents américains".L'activité d'Ubisoft, qui fait face aux appétits de Vivendi dans le jeu vidéo, est ressortie en hausse de 36,8% pour le troisième trimestre clos en décembre, à 725 millions d'euros.Le groupe met cette bonne performance sur le compte de nouveaux jeux comme "Assassin's Creed Origins" et "Mario + Rabbids", ainsi que sur son fonds de catalogue.Le groupe a également confirmé son objectif pour l'année 2017/18 d'un chiffre d'affaires de quelque 1,64 milliard d'euros et d'un bénéfice opérationnel (aux normes non-IFRS) d'environ 270 millions d'euros.Pour l'exercice à venir 2018/19 le groupe confirme également qu'il compte porter son chiffre d'affaires à 2,1 milliards d'euros avec un bénéfice opérationnel non-IFRS à environ 440 millions.Ubisoft s'est fixé de nouveaux objectifs lundi avec un objectif de vente de 23 millions d'unités de ses jeux à plus gros budgets (les jeux AAA) sur l'exercice à venir, contre 28 millions vendus précédemment, et un chiffre d'affaires issu des ventes numériques représentant 60% du chiffre d'affaires total.as/ef/spi(©AFP / 13 février 2018 09h27)