ZOOM Une mystérieuse enquête interne fait chuter Symantec

New York - L'action du groupe de sécurité informatique Symantec s'effondrait de plus de 30% à Wall Street vendredi, suite à l'annonce d'une mystérieuse enquête interne qui interloquait les analystes.Vers 15H20 GMT, le cours plongeait de 34,76% à 19,03 dollars, retombant à son plus bas niveau depuis deux ans, dans un marché globalement en hausse.A l'occasion de la publication jeudi de ses résultats trimestriels, Symantec a affirmé avoir ouvert une enquête interne "en lien avec des inquiétudes soulevées par un ancien employé", sans toutefois en dire davantage.Le groupe a par ailleurs affirmé avoir averti le gendarme boursier américain (SEC) à cet effet.Lors de la conférence téléphonique avec les analystes financiers qui a suivi la diffusion de ses résultats, la responsable des relations avec les investisseurs Cynthia Hiponia a toutefois précisé que cette enquête n'était "pas liée à un problème de sécurité ou de faille sur les produits" de l'entreprise.Celle-ci a cependant refusé de commenter davantage le sujet ou de se soumettre à la traditionnelle séance de question-réponse avec les analystes financiers, suscitant l'ire de certains."De manière choquante, Symantec n'a répondu à aucune question liée à l'entreprise et a annulé les rendez-vous téléphoniques qui devaient suivre cette conférence" ont affirmé les analystes de Cowen & Co."Il s'agit sans aucun doute d'une affaire sérieuse et il pourrait se passer beaucoup de temps avant que la transparence, puis la confiance des investisseurs, ne s'améliorent", a estimé Cowen & Co qui a par ailleurs abaissé sa perspective de cours de 26 dollars à 20 dollars.Symantec a également affirmé que les perspectives financières de l'entreprise pourraient être affectées par les résultats de cette enquête, dont l'entreprise "ne peut prédire l'issue", et qu'elle ne pourrait probablement pas rendre à temps son rapport annuel.alb/jum/az(©AFP / 11 mai 2018 15h34)