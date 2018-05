ZTE, symbole des tensions commerciales accrues entre Chine et USA

Les difficultés du géant chinois des télécoms ZTE, qui dû suspendre une grande partie de sa production après une sanction des Etats-Unis, illustrent à quel point le secteur technologique est pris dans le feu des différends commerciaux entre Pékin et Washington.Fer de lance en Chine du développement des infrastructures 5G (internet mobile ultrarapide), ZTE est accusé par les Etats-Unis d'avoir violé ses engagement sur des embargos commerciaux.En interdisant mi-avril toutes les exportations, pendant sept ans, de composants électroniques américains destinés à ZTE, les Etats-Unis pourraient avoir porté un coup fatal à l'ambitieux colosse chinois."Les principales activités du groupe ont cessé" suite à la décision américaine, a dit ZTE mercredi.La décision américaine intervient alors que les relations commerciales avec Pékin continuent de se dégrader, sur fond de concurrence féroce dans des secteurs technologiques clés, comme l'intelligence artificielle et la 5G.Les autorités américaines ont déjà interdit à l'armée et aux fonctionnaires d'utiliser les smartphones de ZTE et d'un autre groupe de télécoms chinois, Huawei, lui aussi dans le viseur.En mars, les Etats-Unis ont bloqué le rachat du fabricant américain de micro-processeurs Qualcomm par un concurrent alors basé à Singapour, pour des raisons de "sécurité nationale", au motif que cela aurait pu par ricochets aider Huawei à prendre la tête de la course à la 5G.Et pour certains experts, comme le secteur technologique mondial est largement mené par la Chine et les Etats-Unis, dont les entreprises sont dépendantes les unes des autres, le conflit pourrait être très dommageable."Cela va perturber les chaînes d'approvisionnement, cela va toucher beaucoup d'entreprises de façons diverses", selon un cadre du secteur technologique qui a souhaité garder l'anonymat."Personne ne panique encore mais les gens sont nerveux, et observent", ajoute-il.Pour James Lewis, spécialiste du secteur pour le Centre d'études stratégiques et internationales, un think-tank basé à Washington, "le plus gros impact, ce sera de pousser à la Chine à donner un coup d'accélérateur à sa volonté de trouver des sources d'approvisionnement en dehors des Etats-Unis"."Ils ne veulent pas être pris en otage" par les firmes américaines, ajoute M. Lewis. La Chine importe 80% de ses micro-processeurs.Il estime en partie justifiées les inquiétudes américaines sur le fait de voir Huawei dominer la technologie 5G et d'autres technologies de télécommunications qui y sont liées. "Huawei cherche à devenir le premier groupe télécom mondial", souligne M. Lewis."Dans la 5G, ce sont les plus forts (...). C'est un secteur dans lequel le modèle chinois fonctionne mieux", poursuit l'expert tandis que parallèlement, "les entreprises américaines voient le marché chinois se fermer plus vite que prévu".Et toujours selon M. Lewis, une domination chinoise dans la 5G pourrait être un outil de surveillance et d'espionnage utile à Pékin. "Si vous contrôlez (...) l'infrastructure, vous avez un énorme avantage", note-t-il.Les Américains accusent régulièrement Huawei d'être un bras armé technologique de Pékin, ce que le groupe, qui travaille dans 170 pays, nie vigoureusement.Matt Gold, enseignant en droit à l'université américaine de Fordham University et qui fit partie des autorités commerciales américaines, estime que les problème de ZTE ne devraient pas vraiment envenimer encore les relations entre les deux pays, vu que "la situation actuelle est à peu près aussi délétère que possible".Pour lui, le président américain peu imposer, conformément à la loi américaine, des sanctions pour cause de menace pour la sécurité nationale mais ces mesures pourraient violer les règles du commerce international si elles interviennent en dehors de toute guerre ou autre situation d'urgence.Pour lui, les parlementaires américains semblent plutôt disposés à imposer des limites plus strictes sur les investissements chinois dans les firmes américaines, de façon à limiter l'influence chinoise.Il serait très risqué pour l'administration Trump, de faire de la surenchère en imposant de nouvelles taxes douanières et autres restrictions sur la technologie, dit-il aussi.Et d'imaginer ce scénario : "de longs mois de négociations, puis la Chine offre aux Etats-Unis des concessions, avec des choses déjà signées ou promises précédemment". Comme ça, "Trump sauve la face et peut proclamer la victoire".(©AFP / 13 mai 2018 08h18)