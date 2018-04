Zak, partie prenante d'une expérimentation en matière de logement à la muba

L'expérimentation s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui emménageront prochainement dans leur premier appartement personnel. Dans cet appartement éphémère, les participants simulent pendant les dix jours que dure la foire la vie communautaire en colocation et les défis que recèle le fait de quitter la maison familiale. La cible visée est le développement durable: les colocataires cuisinent avec des appareils efficients énergétiquement, recyclent leurs déchets, évitent le gaspillage alimentaire par un stockage correct et cultivent des herbes dans leur propre lopin de terre urbain.Lors de cette expérimentation, les participants sont aussi confrontés au défi de maîtriser leur budget malgré tous les coûts engendrés. Pour cela, ils utilisent l'appli Zak de la Banque Cler. Celle-ci a été développée avec des étudiants et des jeunes professionnels, qui connaissent exactement ce genre de situation. Zak permet aux membres de la colocation de garder en permanence le contrôle de leurs dépenses en plaçant en toute simplicité dans des pots d'épargne virtuels; ils savent ainsi exactement l'argent qui leur reste pour vivre. La nouvelle fonction «Pots communs» devrait y être testée pour la première fois; elle est spécialement conçue pour les colocations et les couples.La Banque Cler est présente à la muba; à son stand, les visiteurs peuvent s'informer sur elle et tester Zak.De plus amples informations sur l'expérimentation «Meine erste eigene Wohnung» à la muba 2018 sont disponibles sous le lien https://ausziehen.muba.ch/ . La Banque Cler communique par ailleurs régulièrement à l'adresse https://www.facebook.com/bankcler Natalie WaltmannResponsable CommunicationBanque Cler SA, CEO officeTéléphone: +41 (0)61 286 26 03E-mail: natalie.waltmann@cler.ch tensid.ch / 18.04.2018 15h01)