Zehnder améliore sa rentabilité en 2017

Zurich (awp) - Zehnder a amélioré sa rentabilité au cours de l'exercice écoulé. Les signaux ont été particulièrement positifs au cours du second semestre, s'est félicité mercredi le spécialiste du chauffage et de la climatisation.Le résultat opérationnel (Ebit) avant effets exceptionnels a bondi de 56% à 23,5 mio EUR. Toutefois, la marge correspondante de 4,0% montre que des efforts sont encore à faire, concède le groupe. L'année précédente, elle s'était fixée à 2,8%. La hausse des prix de l'acier a eu un impact négatif.Le bénéfice net a par contre été fortement réduit à 16,5 mio EUR, contre 28,1 mio EUR en 2016, en raison d'effets exceptionnels. Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,50 CHF par action.La rentabilité a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur un Ebit ajusté de 16,7 mio EUR tandis que le bénéfice net était attendu à 10,1 mio.Suite au départ du directeur général (CEO) Dominik Berchtold annoncé début février, Zehnder est à la recherche d'un successeur que le groupe espère trouver d'ici fin 2018. Le président du conseil d'administration Hans-Peter Zehnder assure la direction en intérim.Déjà publiées en janvier, les ventes ont progressé de 8% ou 10% en terme organique en 2017 pour atteindre 582,4 mio EUR. La croissance a progressé de 5% pour la région Europe et de 26% pour celle regroupant la Chine et l'Amérique du Nord.ol/jh(AWP / 28.02.2018 08h00)