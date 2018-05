Zehnder délocalise une partie de sa production en France

(ajoute détails financiers)Zurich (awp) - Zehnder a décidé de délocaliser une partie de sa production de radiateurs vers la France, avec comme conséquence la suppression de 40 postes à Gränichen, dans la canton d'Argovie, a annoncé mardi le spécialiste des systèmes de chauffage et de climatisation. La direction a justifié cette décision par la pression sur les prix et les marges.Zehnder veut délocaliser la fabrication de radiateurs destinés au marché britannique à Vaux-Andigny, dans le nord de la France. "L'évolution négative du marché des radiateurs sur mesure en Europe et la pression continue sur les prix et les marges rendent nécessaire des ajustements", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.Ces ajustements concernent environ un tiers du volume de production à Gränichen. Le groupe a engagé une procédure de consultation avec les représentants du personnel. La réduction de postes doit être achevée d'ici début 2019.Le site de Gränichen, qui compte 350 employés, demeure le siège social de la société ainsi que le principal site de recherche.Les coûts de restructuration sont entièrement couverts par les réserves financières effectuées par le groupe, a assuré ce dernier. Ces mesures devraient déployer leurs effets positifs sur le résultat opérationnel dès l'exercice 2019.Zehnder avait pourtant amélioré sa rentabilité l'année dernière. Le résultat opérationnel (Ebit) avant effets exceptionnels avait en effet bondi de 56% à 23,5 millions d'euros (27,1 millions de francs). Le bénéfice net avait par contre été fortement réduit à 16,5 millions, contre 28,1 millions en 2016, en raison d'effets exceptionnels.Les ventes avaient progressé de 8% ou 10% en terme organique en 2017 à 582,4 millions d'euros. La croissance avait atteint 5% en Europe et 26% en Chine et en Amérique du Nord.al/vj(AWP / 29.05.2018 08h25)