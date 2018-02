Zehnder enregistre le départ de son CEO Dominik Berchtold

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Zehnder, Dominik Berchtold, rend son tablier avec effet immédiat. Ce départ intervient suite à des "discussions au sujet de l'implémentation de la stratégie" du groupe argovien, indique le spécialiste du chauffage et de la climatisation lundi. Le président Hans-Peter Zehnder va assumer les fonctions de CEO à titre intérimaire.Le conseil d'administration va se mettre à la recherche d'un successeur à M. Berchtold. Le nouveau CEO devrait entrer en fonction avant la fin de l'année, assure Zehnder dans son communiqué. Une fois ce processus terminé, M. Zehnder retrouvera son siège à la présidence.Le groupe argovien a accusé au premier semestre 2017 une chute de 75% de son bénéfice net et un recul de 47% du résultat opérationnel (Ebit). La hausse des prix de l'acier, une demande accrue pour des produits ayant des marges plus basses ainsi que la dévaluation de la livre britannique sont à l'origine de cette contreperformance.Zehnder publiera ses chiffres annuels le 28 février.fr/al(AWP / 05.02.2018 07h50)