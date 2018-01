Zehnder: large progression des ventes en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder a vu ses ventes progresser de 8% à 582,4 mio EUR en 2017, selon des chiffres préliminaires non audités. La croissance organique a atteint 10%, a précisé la société vendredi.Le chiffre d'affaires a progressé dans l'ensemble des régions clés, en particulier en Allemagne et en Chine, grâce à une conjoncture favorable et à des gains de part de marché, souligne le communiqué.Les ventes dépassent les prévisions du consensus AWP, qui s'était établi à 575,6 mio EUR. Les analystes les plus optimistes tablaient sur 581,8 mio EUR.Le deuxième semestre a été solide avec une croissance organique de 11%. La rentabilité a été améliorée par rapport aux faibles marges lors de la même période en 2016. Ainsi, la marge opérationnelle pour 2017 devrait s'inscrire au-dessus de celle de l'année précédente avant effets exceptionnels.ol/buc(AWP / 19.01.2018 08h00)