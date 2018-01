Zehnder: large progression des ventes en 2017

(avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder a vu ses ventes progresser en 2017, portées par de bons résultats sur ses principaux marchés. L'entreprise compte bien améliorer sa rentabilité, a-t-elle précisé vendredi. Si les analystes saluent la solide croissance, ils s'attendent toutefois à ce que les marges restent insatisfaisantes.Au cours de l'exercice écoulé, les ventes ont bondi de 8% à 582,4 mio EUR, selon des chiffres préliminaires non audités. La croissance organique a atteint 10%. Le chiffre d'affaires a progressé dans l'ensemble des régions clés, en particulier en Allemagne et en Chine, grâce à une conjoncture favorable et à des gains de part de marché.Les ventes dépassent les prévisions du consensus AWP, qui s'était établi à 575,6 mio EUR. Les analystes les plus optimistes tablaient sur 581,8 mio EUR.Au premier semestre 2017, plusieurs facteurs ont freiné la rentabilité, dont la hausse des prix des matières premières, la demande accrue pour des modèles meilleurs marché, pesant sur les marges, la dévalorisation de la livre ou encore des coûts liés à des investissements dans les infrastructures et le développement de nouveaux produits. La marge opérationnelle (Ebit) s'est fixée à 2,0%.Toutefois, la solide croissance organique de 11% au deuxième semestre et la nette amélioration de la rentabilité sur un an permettent au groupe de tabler sur une marge opérationnelle en 2017 supérieure à celle de l'année précédente (avant effets exceptionnels), précise le groupe. En 2016, la marge Ebit avant effet exceptionnel s'est inscrite à 2,8% après 5,1% lors de l'exercice précédent.FORTE HAUSSE DES VENTES EN CHINEL'Europe a absorbé 84% des ventes avec un total de 491,1 mio EUR. La croissance a été de 5% ou 7% hors effet de change. Les systèmes d'aération ont enregistré une plus forte progression du chiffre d'affaires (8%) que ceux de chauffage (3%).L'arrêt de la production pendant six semaines à Manisa en Turquie en raison du tremblement de terre au premier semestre n'a pas pu être entièrement compensé. La construction de la nouvelle usine avance selon le plan et la mise en service est prévue pour le deuxième semestre 2018.Le segment Chine et Amérique du Nord a vu ses ventes progresser de 26% ou 29% hors effets de change pour atteindre 91,3 mio EUR. En Chine, la lutte contre la pollution a porté les activités du groupe avec une hausse des ventes de 61% ou 66% hors effet de change. La croissance du segment ventilation a compensé le repli dans les systèmes de chauffage.En Amérique du Nord, les ventes ont augmenté de 4%, le groupe y ayant consolidé sa position. Dans le cadre d'un échange d'actifs, Hydro-Air Components, filiale de Zehnder dont le siège est à Buffalo dans l'état de New-York, a racheté au 12 janvier 2018 les installations et la marque de la société NuClimate Air Quality Systems, sises à Syracuse à New-York. Fondé en 2013, NuClimate Air Quality Systems est spécialisé dans les systèmes de climatisation pour des utilisations commerciales ou industrielles.Vontobel note que la progression des marges a été supérieure aux attentes, toutefois, la visibilité reste limitée pour l'avenir. De plus, certains investisseurs pourraient être déçus par le fait que l'entreprise n'ait pas présenté une mise à jour de sa stratégie ou évoqué le lancement d'une restructuration majeure.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue la progression des ventes mais s'attend à des marges insatisfaisantes malgré les progrès accomplis. Les analystes ne s'attendent pas à d'importants changements au niveau de la stratégie.A la Bourse, l'action Zehnder a fini en hausse de 6,31% à 44,65 CHF, dans un SPI en hausse de 0,58%.ol/buc/jh(AWP / 19.01.2018 17h46)