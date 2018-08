Zimbabwe: la police tire des gaz lacrymogènes contre des partisans de l'opposition

La police a tiré des gaz lacrymogènes et fait usage de canons à eau mercredi à Harare pour tenter de disperser des partisans de l'opposition, qui accusent la commission électorale de truquer les résultats des élections générales, a constaté une journaliste de l'AFP.Les manifestants, massés devant des bureaux temporaires de la commission électorale, ont riposté à coups de pierres.Certains brandissaient des affiches de l'opposition et ont allumé un feu dans la rue. "Non au mauvais décompte", pouvait-on lire sur une pancarte.Plus tôt mercredi, la commission avait annoncé que le parti au pouvoir depuis 1980, la Zanu-PF, avait remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale.Les résultats de la présidentielle n'ont pas encore été annoncés mais le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a affirmé qu'ils étaient en train d'être truqués.Des élections présidentielle, législatives et municipales étaient organisées lundi au Zimbabwe, les premières depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, après trente-sept ans au pouvoir.(©AFP / 01 août 2018 15h32)