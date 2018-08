Zimbabwe: le président Mnangagwa tient l'opposition pour "responsable" de la manifestation meurtrière

Harare - Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré l'opposition "responsable" de toute perte humaine lors de manifestations post-électorales, après la mort mercredi à Harare d'un homme tué par balle quand l'armée a ouvert le feu sur les manifestants qui criaient à la fraude."Nous tenons le MDC (Mouvement pour le changement démocratique) et sa direction responsables de perturber la paix nationale", a déclaré M. Mnangagwa dans un communiqué. "De la même façon, nous tenons le parti et sa direction responsables de tout décès, blessé et destruction de biens lors de ces actes de violence politique", a-t-il ajouté.Mercredi, des centaines de partisans du MDC ont manifesté dans Harare pour dénoncer, selon eux, le trucage des élections générales organisées lundi.L'armée a ouvert le feu à balle réelle et la police a tiré des gaz lacrymogène pour disperser la foule, faisant au moins un mort, selon un journaliste de l'AFP.M. Mnangagwa, arrivé au pouvoir en novembre après un coup de force de l'armée, n'a pas donné de bilan, affirmant que son gouvernement "avait tout fait pour s'assurer que des élections harmonisées (...) se déroulent dans un environnement pacifique".Lundi, les Zimbabwéens s'étaient rendus en masse et dans le calme aux urnes pour les premières élections présidentielle, législatives et municipales organisées depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, après trente-sept ans au pouvoir.Aux législatives, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, la Zanu-PF, a décroché la majorité absolue des sièges à l'assemblée nationale, selon des résultats partiels de la commission électorale.Les résultats officiels de la présidentielle, Emmerson Mnangagwa et le leader de l'opposition Nelson Chamisa, ne sont pas encore connus, mais ce dernier a prévenu qu'ils étaient en train d'être truqués.(©AFP / 01 août 2018 17h57)