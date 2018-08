Zimbabwe: les Etats-Unis appellent l'armée à "faire preuve de retenue" contre les manifestants

Harare - L'ambassade des Etats-Unis à Harare a appelé mercredi l'armée zimbabwéenne à "faire preuve de retenue", après la mort par balle d'une personne au cours des manifestations de l'opposition qui dénonce des fraudes aux élections générales de lundi."Nous exhortons les forces de défense du Zimbabwe à faire preuve de retenue quand elles dispersent les manifestants", a déclaré dans un tweet l'ambassade des Etats-Unis, qui se dit "profondément inquiète" des derniers développements dans le pays."Le Zimbabwe a une occasion historique de faire avancer le pays vers un avenir plus lumineux pour tous les citoyens. La violence ne peut pas faire partie de ce processus", a estimé l'ambassade.Un manifestant a été tué mercredi à Harare, où l'armée et la police ont dispersé les partisans de l'opposition réunis devant les bureaux de la commission électorale en faisant usage de tirs à balle réelle, de gaz lacrymogène et de canons à eau,Lundi, les Zimbabwéens s'étaient rendus en masse et dans le calme aux urnes pour les premières élections présidentielle, législatives et municipales organisées depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, après trente-sept ans au pouvoir.Le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, la Zanu-PF, a décroché la majorité absolue des sièges à l'assemblée nationale, selon la commission électorale.Les résultats officiels de la présidentielle, qui se joue entre le chef de l'Etat Emmerson Mnangagwa et le leader de l'opposition Nelson Chamisa, ne sont pas encore connus, mais Nelson Chamisa a prévenu mercredi qu'ils étaient en train d'être truqués.(©AFP / 01 août 2018 17h04)