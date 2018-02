Zone euro: l'UE rehausse sa prévision de croissance pour 2018 et 2019

Bruxelles - La Commission européenne a rehaussé mercredi ses prévisions de croissance pour la zone euro, tablant désormais sur 2,3% pour cette année et 2,0% pour l'an prochain.Le 9 novembre, l'exécutif européen avait dit s'attendre à 2,1% pour 2018 et 1,9% en 2019."L'économie européenne a surpassé les attentes et sa croissance devrait rester soutenue l'année prochaine", a commenté le vice-président de la Commission européenne pour l'euro, Valdis Dombrovskis.En 2017, la zone euro a enregistré sa plus forte croissance depuis dix ans, à +2,4% selon le chiffre annoncé mercredi par la Commission. Le 30 janvier, dans une première estimation, l'Office européen des statistiques, Eurostat, avait donné le chiffre de 2,5% pour 2017."L'économie européenne affiche une solide santé en ce début d'année 2018. La zone euro a retrouvé des taux de croissance qu'elle n'avait plus connus depuis la crise financière", a constaté le Commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.En 2007, année précédant la crise financière, la croissance en zone euro avait atteint 3,0%, un niveau jamais retrouvé depuis lors.Pour M. Moscovici, cette vigueur de la croissance est un "moment propice aux réformes" qui "ne durera pas éternellement". "C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions ambitieuses qui s'imposent pour renforcer l'Union économique et monétaire", a-t-il estimé.(©AFP / 07 février 2018 11h45)