Zone euro: l'inflation ralentit, le chômage au plus bas

Bruxelles - L'inflation a ralenti dans la zone euro en novembre, tandis que le chômage est resté stable en octobre, au plus bas depuis presque dix ans, selon des chiffres diffusés vendredi par l'Office européen des statistiques.Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, la hausse des prix s'est établie à 2% en novembre, un chiffre conforme à l'objectif fixé par la BCE et en tout point conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.En octobre, l'inflation dans la zone euro était de 2,2%.Comme les mois précédents, la cherté de l'énergie contribue le plus fortement à la hausse des prix en zone euro. En novembre, les prix de l'énergie ont crû de 9,1%, ce qui est toutefois bien moins qu'en octobre: +10,7%.L'inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) a elle aussi ralenti en novembre, pour atteindre 1,0%, contre 1,1% en octobre.Eurostat a également communiqué vendredi les chiffres du chômage en octobre, qui est resté stable dans la zone euro à 8,1% pour le quatrième mois consécutif, ce qui reste son niveau le plus bas depuis novembre 2008.Ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 8,0%.Le chômage dans la zone euro n'a cessé de reculer depuis qu'il est repassé en septembre 2016 sous le seuil symbolique de 10,0%. Il reste cependant toujours bien plus élevé que le taux moyen d'avant la crise financière de 2007-2008, où il s'établissait à 7,5%.Au pire de la crise de la dette, le chômage avait atteint le taux record de 12,1% en avril, mai et juin 2013 dans la zone euro.Parmi les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le taux de chômage le plus faible en octobre a été enregistré en Allemagne (3,3%).Les taux les plus élevés ont été relevés en Grèce (18,9% en août, dernier chiffre disponible) et en Espagne (14,8%).Le chômage des jeunes dans la zone euro a lui augmenté en octobre, à 17,3%, contre 17,1% en septembre.Dans les 28 pays de l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à 6,7% en octobre, stable par rapport à septembre.(©AFP / 30 novembre 2018 10h29)