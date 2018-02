Zone euro: la croissance confirmée à 2,5% en 2017

Bruxelles - La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a atteint 2,5% en 2017, soit son niveau le plus élevé depuis 10 ans, a annoncé mercredi l'Office européen de statistiques Eurostat, confirmant une première estimation publiée fin janvier.Ce chiffre est supérieur à la dernière prévision de la Commission européenne, qui avait tablé le 7 février sur une croissance de 2,4% en 2017.La croissance annuelle dans la zone euro ne s'est jamais aussi bien portée depuis 2007, juste avant la crise financière, où elle s'était hissé à 3,0%.Eurostat confirme par ailleurs que la croissance dans la zone euro a atteint 0,6% au quatrième trimestre, un niveau conforme à sa première estimation et aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.Dans l'ensemble de l'Union européenne, la croissance a elle aussi progressé de 2,5% en 2017 et de 0,6% au quatrième trimestre.(©AFP / 14 février 2018 10h03)