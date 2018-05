Zone euro: la croissance ralentit au 1er trimestre, le chômage stable

Bruxelles - La croissance économique en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre, tandis que le chômage est resté stable en mars, au plus bas depuis plus de 9 ans, a annoncé mercredi Eurostat.Ce coup de mou de la croissance en zone euro vient confirmer les craintes de la Banque centrale européenne (BCE).Cette dernière avait dit jeudi dernier s'attendre à un essoufflement de la conjoncture en zone euro, après plusieurs trimestres de croissance plus élevée que prévu.Selon des chiffres provisoires de l'Office européen des statistiques, le Produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a crû au premier trimestre de 0,4%, contre 0,7% au dernier trimestre 2017.Le chômage en zone euro est resté stable à 8,5% en mars, comme en février, au plus bas depuis décembre 2008 où il était de 8,3%. Il avait bondi à 8,7% en janvier 2009, dans le sillage de la crise économique.Les chiffres de croissance et de chômage sont conformes aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de service financiers Factset.(©AFP / 02 mai 2018 09h27)