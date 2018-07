Zone euro: la croissance ralentit au 2e trimestre au milieu de tensions commerciales

Bruxelles - La croissance au deuxième trimestre a ralenti dans la zone euro, inquiète des tensions commerciales, tandis que le taux de chômage en juin stagnait et l'inflation accélérait en juillet, selon des chiffres parus mardi.Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le Produit Intérieur Brut (PIB) a crû d'avril à fin juin de 0,3% par rapport aux trois premiers mois de l'année, selon l'estimation provisoire de l'Office européen des statistiques Eurostat.Ce chiffre est moins bon que ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de service financier Factset, qui tablaient sur un chiffre semblable à celui du premier trimestre: +0,4%.Le taux de chômage a quant à lui stagné en juin à 8,3%, donc comme en mai, au plus bas en plus de 9 ans, selon Eurostat. C'est ce qu'attendaient les analystes interrogés par Factset. Eurostat a révisé par ailleurs à la baisse son chiffre pour mai qu'il avait annoncé le 2 juillet à 8,4%.Quant à l'inflation, elle a accéléré en juillet à 2,1%, dopé par la cherté de l'énergie, selon une estimation provisoire d'Eurostat.Ce chiffre, qui dépasse légèrement l'objectif fixé par la BCE, est un peu plus élevé que ce qu'escomptaient les analystes. Ces derniers tablaient sur un chiffre identique à celui de juin: 2%.Pour la Banque centrale européenne (BCE), une inflation très légèrement inférieure à 2,0% sur un an est considérée comme un signe de bonne santé de l'économie.(©AFP / 31 juillet 2018 09h19)