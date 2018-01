Zone euro: taux de chômage stable à 8,7%, au plus bas depuis 2009

Bruxelles - Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable en décembre, à 8,7%, soit le même niveau qu'en novembre, et a enregistré son plus bas en Allemagne, a annoncé mercredi l'Office européen des statistiques Eurostat.Ce taux est le plus faible depuis janvier 2009 dans la zone euro.Le chômage dans la zone euro ne cesse de reculer depuis qu'il est repassé en septembre 2016 sous le seuil symbolique de 10,0%. Au pire de la crise de la dette, le chômage avait atteint le taux record de 12,1% en avril, mai et juin 2013 dans la zone euro.En dépit d'une baisse constante, les disparités demeurent importantes parmi les 19 pays qui ont adopté la monnaie unique.Le taux de chômage le plus bas en décembre est une fois de plus enregistré en Allemagne et à Malte (3,6%). Et les taux les plus élevés ont de nouveau été relevés en Grèce (20,7% en octobre 2017, dernier chiffre disponible) et en Espagne (16,4%).En Allemagne le chômage est descendu en janvier à 5,4% en données corrigées des variations saisonnières (CVS), un nouveau plus bas depuis la réunification du pays en 1990, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence pour l'emploi, qui confirme la santé éclatante du marché du travail dans la première économie européenne.En France, le taux de chômage était lui de 9,2% en décembre contre 9,3% en novembre.Le chômage est beaucoup plus élevé chez les moins de 25 ans dans l'ensemble de la zone euro: 17,9%. Là aussi, les différences sont énormes. En Allemagne, il était de 6,6%, alors qu'il était bien plus haut dans les pays du sud de l'Europe comme la Grèce (40,8% en octobre), l'Espagne (36,8%) ou l'Italie (32,2%).Le taux d'inflation annuel de la zone euro a de son côté légèrement ralenti en janvier à 1,3%, contre 1,4% en décembre, selon Eurostat(©AFP / 31 janvier 2018 10h54)