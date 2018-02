Bastia - L'Etat a "renoncé à 3 milliards d'euros" sur la vente de licences aux opérateurs téléphoniques en échange de leur engagement à assurer une couverture totale de la France d'ici 2020, a indiqué Emmanuel Macron mercredi à Bastia.Evoquant l'accès de l'île au numérique, il a souligné que "la Corse comme tous les territoires bénéficiera du plan négocié par le gouvernement avec les opérateurs pour garantir une couverture totale d'ici 2020" notamment en 4G."L'Etat a renoncé à 3 milliards d'euros d'enchères publiques" sur la vente des licences d'exploitation "en échange d'un engagement contrôlé avec à la clé des sanctions opposables allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires" pour les opérateurs qui ne tiendraient pas leur engagement", a-t-il précisé."L'Etat garantit ainsi la bonne réalisation du déploiement par ces derniers et une transparence sera organisée d'ici la fin de l'été" avec la mise en place par l'Arcep (Autorité de régulation des télécoms) d'un "observatoire très détaillé pour avoir une visibilité au niveau local, de manière régulière".Mi-janvier le gouvernement avait annoncé un accord avec les opérateurs, qui se sont engagés à investir plus de 3 milliards d'euros pour éliminer dans les trois ans les "zones blanches" privées d'accès au réseau téléphonique. "Pas un centime d'argent budgétaire !", s'était félicité le secrétaire d'Etat, Julien Denormandie.L'accord prévoit la suppression des zones blanches grâce à l'installation par chaque opérateur de 5.000 installations supplémentaires, un déploiement massif de la 4G avec plus de 10.000 communes aujourd'hui en 2G ou 3G qui passeront à la 4G ainsi que la couverture des principaux axes de transport, notamment les 30.000 km de lignes ferroviaires.(©AFP / 07 février 2018 17h09)