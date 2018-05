UBISOFT ENTERTAINMENT

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

EURONEXT

Paris - L'action de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft grimpait de plus de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris, après la publication d'un bénéfice net annuel en hausse de près de 30%.A 10H28 (08H28 GMT), le titre prenait 5,18% à 88,94 euros, dans un marché en baisse de 0,29%."Il s'agit d'une confirmation de la tendance de croissance très forte que nous avons sur ce secteur, qui nous intéresse au plus haut point", a commenté auprès de l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France.En particulier, "nous observons une dynamique très forte dans les jeux vidéo en ligne et ce n'est qu'un début", a-t-il précisé.Ubisoft a vu son bénéfice net augmenter de 29,3% à 139,4 millions d'euros pour son exercice décalé 2017/18 clos fin mars, grâce aux dépenses des joueurs au sein des jeux, et a confirmé jeudi ses objectifs pour l'exercice en cours."Nous avons dépassé nos objectifs financiers avec de nouveaux records en termes de chiffre d'affaires, de revenus +digitaux+, de +back-catalogue+ (fond de catalogue NDLR) et de rentabilité", s'est félicité le PDG du groupe, Yves Guillemot, cité dans un communiqué.Les dépenses des joueurs au sein des jeux ("investissement récurent des joueurs", PRI) sont en très forte augmentation, de 58,7%, et représentent désormais 28% des ventes globales du groupe.Ces dépenses viennent soutenir la croissance du chiffre d'affaires numérique, qui représente désormais 58% des ventes totales du groupe, en permettant à Ubisoft de disposer de revenus moins fluctuants, en fonction des nouvelles sorties de jeux.Les résultats annuels "ont été solides mais il ne faut pas s'attendre à ce que cette surperformance se reproduise", ont considéré de leur côté les analystes de Bryan Garnier, qui s'inquiètent de l'impact sur l'exercice en cours du report annoncé du jeu vidéo Skull and Bones à l'exercice 2019/20.Ce report réduit de quatre à trois les lancements prévus de jeux à plus gros budget (AAA) d'Ubisoft, pour un total attendu de 19 millions d'unités, contre 23 millions attendues initialement.vac/soe/spi(©AFP / 18 mai 2018 09h01)