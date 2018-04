Zug Estates: l'offre de conversion presque finalisée

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'immobilier Zug Estates a vu son offre de conversion facultative acceptée pour transformer ses actions non-cotées en actions cotées. Le délai de l'offre, débutée le 22 mars, a pris fin vendredi. La finalisation est prévue après l'assemblée générale, a annoncé la société.Au total, l'offre a été approuvée pour la conversion de 1'452'040 actions nominatives de série A (actions à droit de vote privilégié), de valeur nominale de 2,50 CHF, en actions nominatives de série B, de valeur nominale de 25 CHF chacune.Si l'assemblée générale du 10 avril accepte cette conversion, la nouvelle structure du capital sera composée de 496'600 Actions-A (non cotées) et de 460'340 Actions-B (cotées).L'exécution de l'Offre aura probablement lieu le 12 avril, jour où les nouvelles actions B seront négociables sur SIX Exchange.ol/(AWP / 06.04.2018 19h25)