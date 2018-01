Zur Rose avec un chiffre d'affaires en progression de 12% en 2017

Zurich (awp) - Le distributeur de médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 982,9 mio CHF, en hausse de 11,8%. En monnaies locales (ML), la croissance s'est élevée à 10,7%, indique mercredi le groupe thurgovien, sur la base de chiffre non audités.La société, cotée à SIX depuis juillet dernier, a dépassé les prévisions les plus optimistes des analystes sollicités par AWP.Le chiffre d'affaires réalisé grâce à Eurapon et Vitalsana, des entreprises récemment rachetées, s'élève à 85 mio EUR en 2017, précise Zur Rose dans son communiqué.La croissance des recettes a été particulièrement forte en Allemagne, notamment sur le segment des médicaments non soumis à ordonnance (OTC). Cette gamme de produits a connu une croissance en francs de 41,5% (+38,7% en euros) outre-Rhin.Au quatrième trimestre, les ventes ont gonflé de 16,8% à 271,3 mio CHF, avec des hausses de plus de 10% aussi bien en Suisse qu'en Allemagne. La vente de médicaments OTC en Allemagne enregistre également une forte poussée au dernier partiel.Zur Rose publiera ses états financiers complets le 21 mars.fr/lk(AWP / 24.01.2018 08h02)