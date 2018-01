Zur Rose avec un chiffre d'affaires en progression de 12% en 2017

(ajoute détails par région)Zurich (awp) - Le distributeur de médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires proche du milliard de francs, à 982,9 mio CHF. Cela représente une croissance organique de 11,8% sur un an. En monnaies locales (ML), l'augmentation des recettes s'est élevée à 10,7%, indique mercredi le groupe thurgovien, sur la base de chiffres non audités.La société, cotée à SIX depuis juillet dernier, a dépassé les prévisions les plus optimistes des analystes sollicités par AWP.Le chiffre d'affaires généré grâce à Eurapon et Vitalsana, des entreprises récemment rachetées, s'élève à 85 mio EUR en 2017, précise Zur Rose dans son communiqué.La croissance des revenus a été particulièrement forte en Allemagne, où Zur Rose revendique une position dominante. Les ventes totales outre-Rhin se sont élevées à 482,9 mio CHF, gonflées de 18,0%. Calculée en euros, la progression demeure solide (+15,8%).Le segment des médicaments sans ordonnance (OTC) a véritablement pris l'ascenseur, avec une augmentation en francs de 41,5% (+38,7% en euros). Les médicaments soumis à ordonnance (Rx) ont enregistré une hausse de plus de 10% du chiffre d'affaires à 266,6 mio CHF.La Suisse a également connu une évolution favorable, sans commune mesure toutefois avec le voisin allemand. Les activités sur territoire helvétique ont crû de 6,3%, pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard de francs. La distribution aux professionnels a porté (+6,5%) la performance et représente à peu près les deux tiers des recettes. La vente aux privés s'est développée plus modestement (+2,1%).Zur Rose est devenu un exploitant de pharmacies au milieu de l'année dernière, avec un concept de points de vente intégrés à des centres Migros. Un projet-pilote a été mené jusqu'ici à Berne. D'autres sites doivent voir le jour en 2018.Les revenus issus de la société BlueCare, consolidée au 1er mai 2017, ont atteint 4,6 mio CHF.Au quatrième trimestre, les ventes ont gonflé de 16,8% à 271,3 mio CHF, avec des hausses de plus de 10% aussi bien en Suisse qu'en Allemagne. L'activité médicaments OTC outre-Rhin enregistre une forte poussée (+41,3% en francs) au dernier partiel. Du côté suisse, la vente directe au consommateur s'est envolée de 15,5%.Zur Rose publiera ses états financiers complets le 21 mars.fr/lk(AWP / 24.01.2018 09h00)