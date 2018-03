Zur Rose essuie une perte en 2017 mais s'estime bien positionné pour l'avenir

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Zur Rose a essuyé une perte nette de 36,3 mio CHF en 2017, un montant supérieur aux prévisions des analystes les plus pessimistes. Le distributeur de médicaments en ligne et exploitant de pharmacies s'estime toutefois bien positionné pour l'avenir et compte poursuivre sa croissance en Suisse et en Allemagne.La perte opérationnelle (Ebit) s'est creusée à 38,3 mio CHF, contre -7,1 mio lors de l'exercice précédent. Les résultats ont été freinés à hauteur de 15 mio par des charges et des coûts exceptionnels en lien avec l'introduction en Bourse, a précisé le groupe dans un communiqué.La perte dépasse les prévisions des analystes consultés par AWP, qui tablaient en moyenne sur 32,7 mio. L'Ebit étai attendu à -30,0 mio CHF.Le chiffre d'affaires a par contre progressé de 11,8% à 982,9 mio CHF. La stratégie de croissance commence à porter ses fruits, grâce aux opérations marketing en Allemagne et au développement solide des affaires en Suisse. Grâce à l'introduction en Bourse, 215 mio CHF ont par ailleurs été récoltés, ce qui permettra de mener à bien les initiatives de croissance.En Allemagne, les ventes ont progressé de 18,1% à 483,2 mio CHF. Le pharmacien a renforcé ses activités grâce aux opérations marketing de la filiale DocMorris, qui ont permis d'accroître le nombre de clients actifs de 32% à 1,8 mio.Chez DocMorris, dans le segment des médicaments sans ordonnance, le chiffre d'affaires a bondi de 38,7%. Les médicaments sur ordonnance ont enregistré une progression des ventes de 10,2% en monnaies locales.En Suisse, les ventes ont augmenté de 6,3% à 500 mio CHF, une croissance supérieure à celle du marché. Zur Rose a mis en place des coopérations, notamment avec Migros et la création de pharmacies intégrées mais également avec les centres de santé Medbase, pour lesquels elle livre les médicaments. Dans ses activités avec les médecins, l'entreprise a vu sa part de marché croître de 0,6 point de pourcentage à 23,6%.Zur Rose escompte des synergies sur le volet des livraisons grâce à l'intégration en 2018 d'Eurapon et de Vitalsana.SOLIDE CROISSANCE EN VUEPour 2018, le groupe table sur une hausse de 20% des ventes en monnaies locales, notamment soutenue par les acquisitions réalisées l'année dernière. En terme organique, une hausse à deux chiffres est également attendue. Le groupe étudie actuellement des possibilités de croissance externe.Le seuil de rentabilité devrait être atteint pour l'Ebitda hors exceptionnels dès 2018. "Des coûts exceptionnels de 5 mio CHF sont déjà en vue", a cependant averti le directeur financier (CFO) Marcel Ziwica. D'autres dépenses pourraient être engagées pour des acquisitions.Les objectifs à moyen terme ont été confirmés, avec une marge Ebitda de 4 à 5% d'ici 2021, a souligné M. Ziwica. Pour l'Allemagne, la croissance organique devrait s'inscrire entre 10 et 20%, tandis qu'en Suisse elle devrait se situer aux alentours de 5%.L'environnement de marché est favorable pour le groupe, avec une population vieillissante une pression croissante sur les coûts de santé et une pénétration du commerce en ligne de plus en plus importante dans ce secteur, se félicite la société.Les résultats en matière de rentabilité sont "nettement inférieurs aux attentes", tranche la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Cela s'explique par des coûts de personnel plus élevés. Les analystes attirent également l'attention sur les incertitudes en lien avec la décision politique d'interdire la vente par correspondance de médicaments sur ordonnance en Allemagne.A la clôture de la Bourse suisse, l'action Zur Rose a abandonné 1,7% à 104,00 CHF dans un SPI en baisse de 0,62%.ol/rp/al(AWP / 21.03.2018 18h02)