Zur Rose et Migros prévoient d'ouvrir de nouvelles officines en supermarchés

Zurich (awp) - Zur Rose et Migros prévoient d'ouvrir de nouvelles pharmacies au sein des centres commerciaux du géant orange dans le courant de l'année. Le distributeur de médicaments et le détaillant diversifié évoquent dans un communiqué conjoint lundi le succès de leur opération pilote dans la Markgasse de Berne.La feuille de route prévoit une inauguration mi-2018 d'une nouvelle officine dans les murs de la Claramarkt à Bâle, suivie dans le courant du second semestre d'une autre à la Limmatplatz de Zurich. Les deux partenaires examinent par ailleurs d'autres options pour des zones dans lesquelles les médecins ne vendent pas directement des médicaments à leurs patients.jh/ol(AWP / 22.01.2018 07h31)