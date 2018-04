Zur Rose fait bondir ses recettes au 1er trimestre grâce à l'Allemagne

Zurich (awp) - Les activités de Zur Rose en Allemagne ont joué un rôle de locomotive pour la croissance du groupe thurgovien au premier trimestre 2018. Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies a nettement amélioré son chiffre d'affaires, dopé par la vente de médicaments sans ordonnance outre-Rhin.Les recettes se sont inscrites à 297,6 millions de francs, en hausse de 29,9% sur un an, dont une part de 11% de croissance organique. La progression en monnaies locales (ML) a atteint 23,8%.La tendance positive dont jouit Zur Rose concerne aussi bien les activités en Suisse qu'en Allemagne.En territoire helvétique, des réductions de prix ont quelque peu pesé sur la performance. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 9,3% à 127,8 millions de francs. La dynamique la plus forte est enregistrée dans la vente au détail, avec une augmentation des revenus de 12,1% à 31,8 millions. La vente de médicaments aux médecins reste la principale contributrice, représentant 94,5 millions de chiffre d'affaires (+6,7%).L'activité en Allemagne a connu une croissance fulgurante. Les recettes y ont augmenté de plus de moitié (+51,4%) à 169,9 millions de francs, ou +39% en monnaies locales.La vente de médicaments sans ordonnance a quasiment doublé son chiffre d'affaires à 93,2 millions (+75,9% en ML). Cette envolée s'explique par l'acquisition de nouveaux clients et une très forte croissance organique, explique le communiqué de Zur Rose.Les médicaments soumis a ordonnance ont permis de générer des recettes en hausse de 20,6% ou 10,7% ML, à 76,7 millions. La pharmacie en ligne DocMorris a gagné en notoriété, affirme Zur Rose.La société basée à Steckborn, cotée à SIX depuis juillet dernier, ne fournit aucune prévision pour l'exercice 2018 dans son ensemble.fr/jh(AWP / 18.04.2018 08h00)