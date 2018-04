Zur Rose fait bondir ses recettes au 1er trimestre grâce à l'Allemagne

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Les activités de Zur Rose en Allemagne ont joué un rôle de locomotive pour la croissance du groupe thurgovien au premier trimestre. Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies a nettement amélioré son chiffre d'affaires, dopé par la vente de médicaments sans ordonnance outre-Rhin.Les recettes se sont inscrites à 297,6 millions de francs, en hausse de 29,9% sur un an, dont une part de 11% de croissance organique. La progression en monnaies locales (ML) a atteint 23,8%.La tendance positive dont jouit Zur Rose concerne aussi bien les activités en Suisse qu'en Allemagne.En territoire helvétique, des réductions de prix ont quelque peu pesé sur la performance. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 9,3% à 127,8 millions de francs. La dynamique la plus forte est enregistrée dans la vente au détail, avec une augmentation des revenus de 12,1% à 31,8 millions. La vente de médicaments aux médecins reste la principale contributrice, représentant 94,5 millions de chiffre d'affaires (+6,7%).Zur Rose a ouvert l'été dernier sa première pharmacie dans un magasin Migros à Berne, qui vise à favoriser l'achat de médicaments via divers canaux.L'activité en Allemagne a connu une croissance fulgurante. Les recettes y ont augmenté de plus de moitié (+51,4%) à 169,9 millions de francs, ou +39% en monnaies locales.La vente de médicaments sans ordonnance a quasiment doublé son chiffre d'affaires à 93,2 millions (+75,9% en ML). Cette envolée s'explique par l'acquisition de nouveaux clients et une très forte croissance organique, explique le communiqué de Zur Rose.OBJECTIFS CONFIRMÉSLes médicaments soumis a ordonnance ont permis de générer des recettes en hausse de 20,6% ou 10,7% ML, à 76,7 millions. La pharmacie en ligne DocMorris a gagné en notoriété, affirme Zur Rose.La société basée à Steckborn, cotée à SIX depuis juillet dernier, a reconduit ses objectifs pour l'exercice en cours.Zur Rose vise une croissance de plus de 20% en monnaies locales, a déclaré à AWP une porte-parole. La part organique de cette croissance est attendue à 10% au moins. Apuré des coûts extraordinaires, le résultat opérationnel brut (Ebitda) devrait être positif, contre une perte de 21,2 millions de francs l'année dernière. La marge afférente s'inscrirait entre 4% et 5%.Les résultats publiés sont légèrement supérieurs aux prévisions, affirme la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'évolution de la vente de médicaments aux médecins et les médicaments sans ordonnance en Allemagne est réjouissante, contrairement aux autres activités.L'éventuelle interdiction en Allemagne de vente en ligne de médicaments soumis à ordonnance est une incertitude qui pèse sur le pharmacien en ligne. En attendant que la situation s'éclaircisse, la ZKB reconduit "pondérer au marché".Les investisseurs ont voté la confiance au groupe thurgovien, le titre terminant la séance en forte hausse de 5,4% à 113,40 francs. L'indice de référence SPI a pour sa part clôturé en progression de 0,18%.fr/jh/rp/al(AWP / 18.04.2018 18h25)