Zur Rose finalise l'acquisition d'Eurapon et de Vitalsana

Zurich (awp) - Le groupe Zur Rose a finalisé les acquisitions d'Eurapon et Vitalsana après avoir obtenu le feu vert des autorités de concurrence. Dans le cadre de ces transaction, le pharmacien en ligne thurgovien a repris Eurapon Pharmahandel GmbH à Brême (DE) et la pharmacie par correspondance Vitalsana B.V. à Heerlen (NL) ainsi que le fournisseur de services ApDG GmbH à Ulm (DE), a-t-il rappelé vendredi soir.Selon des données préalables, Vitalsana a réalisé un chiffre d'affaires de 30 mio EUR environ en 2016 et Eurapon quelque 52 mio EUR.uh/rp(AWP / 29.12.2017 18h45)