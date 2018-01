Zur Rose frôle le milliard de recettes en 2017 grâce à une croissance galopante

(synthèse actualisée avec objectifs financiers, cours de Bourse)Zurich (awp) - Zur Rose s'est approché en 2017 de la barre d'un milliard de francs de chiffre d'affaires. Le distributeur de médicaments et exploitant de pharmacies a vu ses activités progresser très nettement, certaines s'étant même envolées comme la vente de médicaments sans ordonnance en Allemagne. Les acquisitions et l'ouverture de points de vente serviront de relais de croissance.En 2017, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 11,8% à 982,9 mio CHF. En monnaies locales (ML), l'augmentation des recettes s'est élevée à 10,7%, indique mercredi le groupe thurgovien, sur la base de chiffres non audités.La société, cotée à SIX depuis juillet dernier, a dépassé les prévisions les plus optimistes des analystes sollicités par AWP.Le chiffre d'affaires généré grâce à Eurapon et Vitalsana, des entreprises récemment rachetées, s'élève à 85 mio EUR en 2017, précise Zur Rose dans son communiqué.La croissance des revenus a été particulièrement forte en Allemagne, où Zur Rose revendique une position dominante. Les ventes totales outre-Rhin se sont élevées à 482,9 mio CHF, gonflées de 18,0%. Calculée en euros, la progression demeure solide (+15,8%).Le segment des médicaments sans ordonnance (OTC) a véritablement pris l'ascenseur, avec une augmentation en francs de 41,5% (+38,7% en euros). Les médicaments soumis à ordonnance (Rx) ont enregistré une hausse de plus de 10% du chiffre d'affaires à 266,6 mio CHF.UN TON EN DESSOUS POUR LA SUISSELa Suisse a également connu une évolution favorable, sans commune mesure toutefois avec le voisin allemand. Les activités sur territoire helvétique ont crû de 6,3% pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard de francs. La distribution aux professionnels (+6,5%) a porté la performance et représente à peu près les deux tiers des recettes. La vente aux privés s'est développée plus modestement (+2,1%).Zur Rose est devenu un exploitant de pharmacies au milieu de l'année dernière, avec un concept de points de vente intégrés à des centres Migros. Un projet-pilote a été mené jusqu'ici à Berne. D'autres sites doivent voir le jour en 2018.Au quatrième trimestre, les ventes ont gonflé de 16,8% à 271,3 mio CHF, avec des hausses de plus de 10% aussi bien en Suisse qu'en Allemagne. L'activité médicaments OTC outre-Rhin enregistre une forte poussée (+41,3% en francs) au dernier partiel. Du côté suisse, la vente directe au consommateur s'est envolée de 15,5%.Zur Rose publiera ses états financiers complets le 21 mars.La direction a néanmoins laissé entrevoir qu'elle inscrira une perte opérationnelle en 2017, d'environ 4 à 6 mio CHF au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda) avant élément exceptionnel. Les objectifs à moyen terme restent d'actualité, a indiqué à AWP le directeur général (CEO) Walter Oberhänsli.A partir de cette année, l'Ebitda devrait être à nouveau positif, la marge afférente étant attendue entre 4% et 5%, toujours hors éléments non récurrents. A l'horizon 2021, Zur Rose cible une croissance modérée à un chiffre en Suisse et à deux chiffres en Allemagne.L'appétit pour les acquisitions ne s'est pas tari après les récents rachats et le groupe ambitionne "de participer activement à la consolidation du marché", a ajouté le patron.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'étonne du développement favorable connu en Suisse, mais avoue une certaine déception relative à l'Allemagne. Outre-Rhin, Zur Rose a entrepris un offensive publicitaire qui n'a pas payé autant qu'escompté, selon l'analyste Sibylle Bischofberger. La vente de médicaments sur ordonnance a perdu de sa dynamique dans ce pays.UBS parle également de résultats mitigés, bien que le chiffre d'affaires du groupe soit supérieur aux attentes. A ce titre, la collaboration avec Migros devrait apporter une dynamique. Les activités en Allemagne ont connu un coup de mou en fin d'année.A 15h51, le titre Zur Rose progressait nettement de 5,5% à 142,40 CHF, dans un SPI en hausse de 0,38%.fr/al/rp(AWP / 24.01.2018 16h20)