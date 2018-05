Zur Rose: les pharmacies DocMorris et apo-rot entament une collaboration

(coquille rectifiée dans le lead)Zurich (awp) - La pharmacie en ligne DocMorris, filiale du groupe Zur Rose, assurera désormais les activités de livraison à domicile du pharmacien omnicanal apo-rot, basé à Hambourg. Les deux sociétés renforceront également le concept de vente par différents canaux.DocMorris envisage de regrouper et de coordonner la logistique sur le site de Heerlen, aux Pays-Bas, à la fin de 2018, afin de générer des effets de synergie. Avec cette nouvelle étape stratégique, le groupe Zur Rose poursuit la consolidation du plus grand marché européen de vente par correspondance, l'Allemagne, relève le communiqué publié jeudi.Pour sa part, apo-rot s'est positionnée dans le top 5 des pharmacies de vente par correspondance outre-Rhin et est également représentée à l'international sur des marchés comme le Danemark et l'Autriche. Le nouveau partenaire de la filiale de Zur Rose revendique un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2017 et plus de 780'000 clients actifs.lk/buc(AWP / 24.05.2018 08h50)