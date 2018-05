Zurich (awp) - Fitch a confirmé son évaluation de Zurich Insurance Company. La plus importante société du groupe Zurich conserve un rating de capacité financière (Insurer Financial Strength, IFS) "AA-", a indiqué l'agence vendredi soir. Le rating long terme (Long-term Issuer Default Rating, IDR) reste à "A+" et la perspective des deux notes est "stable".tp/yr/rp/fr(AWP / 04.05.2018 17h49)