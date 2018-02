Zurich Insurance achète les activités de QBE en Amérique latine pour 409 mio USD

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Zurich Insurance renforce sa présence en Amérique latine en rachetant à son homologue australien QBE ses activités en Argentine, au Brésil, en Equateur, en Colombie et au Mexique. Le prix de la transaction, qui doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence, se monte à 409 mio USD, sous réserve d'ajustement au moment de la finalisation, a précisé l'assureur zurichois dimanche soir dans un communiqué.L'acquisition devrait être conclue d'ici fin 2018 et devrait dès l'année suivante largement dépasser le rendement d'investissement de 19% visé par Zurich lors de ce genre transaction. L'acquisition est entièrement autofinancée.Les primes brutes en Amérique latine se sont montées pour QBE à quelque 790 mio USD, grâce à une vaste palette de produits et un réseau de distribution étoffé. L'Argentine compte à elle seule pour près de la moitié des primes encaissées, en premier lieu dans les activités non-vie.NOUVEAU NUMÉRO 1 EN ARGENTINELa transaction permettra au groupe zurichois de doubler ses activités dommages (P&C) en Argentine, où il passera de la cinquième à la première position dans les segments combinés P&C et vie, avec une part de marché de 8,4%. Dans le seul segment non-vie, il deviendra le nouveau numéro trois, avec une part de marché de 8,2%.Dans l'ensemble de la région, Zurich Insurance arrive désormais juste derrière le trio de tête de la branche, avec une part de marché de 4,6%, souligne la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire.Dans les chiffres annuels publiés début février, l'assureur avait fait état d'un bond de 13% des recettes en Amérique latine à 2,63 mrd USD. La contribution reste toutefois modeste au vu des 33,02 mrd réalisés à l'échelle du groupe, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord.La croissance dans la région avait été portée notamment par la progression de 17% en monnaies locales des primes P&C grâce notamment à la bonne marche des affaires au Brésil et au Mexique, où l'assureur a facturé respectivement 1,20 mrd (+25,6%) et 650 mio (+13,2%) USD. En Argentine, le produit des primes P&C est resté quasiment stable à 420 mio USD.Dans l'assurance vie, les recettes de la région ont augmenté de 21,2% à 2,74 mrd USD au cours de l'exercice écoulé, dont plus de la moitié au Brésil. Dans ce segment, la contribution de l'Amérique latine représente près d'un cinquième du total du groupe.RESTRUCTURATION EN VUEL'acquisition s'inscrit dans la stratégie de Zurich consistant à renforcer son assise en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique, relève Vontobel dans une note. Elle devrait permettre au groupe d'étoffer ses revenus d'environ 1,5%.Toutefois, le ratio combiné élevé (102,9%) des activités rachetées laisse présager une restructuration plutôt qu'une simple intégration, estime la banque privée zurichoise. La recommandation "hold" est confirmée, assortie d'un objectif de cours à 325 CHF.Baader Helvea évoque une transaction "plutôt modeste de par sa taille" mais qui permet à Zurich de renforcer sa position sur un de ses principaux débouchés et de réaliser des synergies substantielles, en particulier en Argentine. Pour le courtier genevois également, la note "hold" reste de mise, ainsi que l'objectif à 310 CHF.La ZKB juge l'annonce de l'acquisition positive, en raison notamment du renforcement des capacités de distribution au Brésil, ainsi qu'en Colombie et au Mexique. L'établissement cantonal signale également que la transaction permettra à l'assureur de prendre pied sur le marché équatorien, et ce directement en troisième position.La nominative Zurich Insurance a bouclé la séance sur un gain de 0,5%, contre 0,87% pour le SMI.mk/buc/al(AWP / 26.02.2018 17h51)